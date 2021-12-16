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Рада просить Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українців – постанова

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Рада просить Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українців – постанова

Верховна Рада ухвалила постанову №5032, у якій просить Бундестаг Німеччини визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Постанову підтримав 331 народний депутат. У документі парламент закликав Бундестаг Німеччини до надання політичної оцінки цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму.

Крім того, Верховна Рада просить Бундестаг сприяти обізнаності німецької громадськості щодо подій Голодомору 1932-1933 років, зокрема в межах співпраці з федеральними землями.

Голодомор – свідома та цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення української національної групи.

Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від трьох до 10-ти млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.

Тоді населення України становило близько 30 млн осіб, а всього на території СРСР – близько 105 млн людей.

Джерело: Верховна Рада

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