Новым главой фракции Голос стала нардеп Александра Устинова, ее заместителем – Юлия Клименко. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

– Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции Голос в Верховной Раде, – объявил Корниенко во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 17 декабря.

До этого главой фракции был Ярослав Железняк, а его заместителем – Роман Костенко.

Ранее 11 народных депутатов, избранных от Голоса, среди которых были Устинова и Клименко, создали собственное депутатское объединение под названием Справедливость и сообщили, что не считают себя членами команды Киры Рудык.