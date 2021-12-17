Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

У фракции Голос сменилось руководство

Анастасия Гевко редактор ленты
У фракции Голос сменилось руководство

Новым главой фракции Голос стала нардеп Александра Устинова, ее заместителем – Юлия Клименко. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

– Сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической фракции Голос в Верховной Раде, – объявил Корниенко во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 17 декабря.

До этого главой фракции был Ярослав Железняк, а его заместителем – Роман Костенко.

Ранее 11 народных депутатов, избранных от Голоса, среди которых были Устинова и Клименко, создали собственное депутатское объединение под названием Справедливость и сообщили, что не считают себя членами команды Киры Рудык.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка