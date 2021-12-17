Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

У фракції Голос змінилося керівництво

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У фракції Голос змінилося керівництво

Новою головою фракції Голос стала нардеп Олександра Устінова, її заступником – Юлія Клименко. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

– Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції Голос у Верховній Раді, – оголосив Корнієнко під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 грудня.

До цього головою фракції був Ярослав Железняк, а його заступником – Роман Костенко.

Раніше 11 народних депутатів, обраних від Голосу, серед яких були Устінова та Клименко, утворили власне депутатське об’єднання під назвою Справедливість і повідомили, що не вважають себе членами команди Кіри Рудик.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка