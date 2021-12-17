Новою головою фракції Голос стала нардеп Олександра Устінова, її заступником – Юлія Клименко. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

– Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції Голос у Верховній Раді, – оголосив Корнієнко під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 грудня.

До цього головою фракції був Ярослав Железняк, а його заступником – Роман Костенко.

Раніше 11 народних депутатів, обраних від Голосу, серед яких були Устінова та Клименко, утворили власне депутатське об’єднання під назвою Справедливість і повідомили, що не вважають себе членами команди Кіри Рудик.