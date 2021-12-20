США не определили точный формат участия в переговорах по Донбассу – дипломат

Соединенные Штаты готовы предоставить любую помощь в продвижении Минских договоренностей и в целом всех действующих форматов переговоров по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Об этом рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

– Я не думаю, что мы определили точный формат, но мы говорили с нашими союзниками, нашими партнерами, Украиной и Россией, о том, как мы можем быть полезны в Минском процессе, чтобы помочь ему продвигаться вперед, – сказала она.

В то же время, по ее словам, вряд ли возможен трехсторонний формат с участием Украины, США и России, поскольку Белый дом не хочет нарушать уже существующие форматы.

– Они работают достаточно долго, и мы рассматриваем их как неотъемлемую часть продвижения к выполнению Минских соглашений. Так что я не могу сейчас сказать, что именно мы решим. Но я думаю, что мы сохраним те форматы, которые есть, и посмотрим, чем мы можем быть полезны в дополнение к ним, – подытожила Квин.

На саммите Восточного партнерства 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились в РФ с требованием возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

Лидеры согласились продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, которые были приняты четырьмя сторонами на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Источник: Суспільне

Фото: Посольство США в Україні