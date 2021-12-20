США не визначили точний формат участі у переговорах щодо Донбасу – дипломат

Сполучені Штати готові надати будь-яку допомогу в просуванні Мінських домовленостей і взагалі усіх чинних форматів переговорів щодо врегулювання ситуації на Сході України.

Про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Я не думаю, що ми визначили точний формат, але ми говорили з нашими союзниками, нашими партнерами, Україною та Росією, про те, як ми можемо бути корисними в Мінському процесі, щоб допомогти йому просуватися вперед, – сказала вона.

Водночас, за її словами, навряд чи можливий тристоронній формат за участю України, США та Росії, оскільки Білий дім не хоче порушувати нинішні формати.

– Вони працюють досить довго, і ми розглядаємо їх як невід’ємну частину просування до виконання Мінських угод. Тож я не можу зараз сказати, що саме ми вирішимо. Але я думаю, що ми збережемо ті формати, що є, і подивимося, чим ми можемо бути корисними на додачу до них, – підсумувала Квін.

На саміті Східного партнерства 15 грудня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц звернулися до РФ із вимогою відновити конструктивну роботу у нормандському форматі.

Лідери погодилися продовжити активну роботу у нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі у грудні 2019 року.

Джерело: Суспільне

Фото: Посольство США в Україні