Все началось с видео, где Петр Порошенко крепким словцом подгоняет неторопливого водителя. Обычно Государственное бюро расследований такие видео не снимает, но масштаб персоны и резонанс обязывают. Так следователи ГБР пытались вручить пятому президенту подозрение в госизмене и финансировании терроризма.

Идея закрыть Петра Порошенко давно витала в воздухе. Силовики заводили одно дело за другим. С Банковой неустанно звучали намеки.

Но подозрение под Новый год все равно повергло в шок. Ведь речь идет о слишком серьезных обвинениях президенту, руководившему страной во время войны.

Конец 2014 года. Значительная часть угольных шахт и хранилищ очутилась на оккупированной территории. Государство на пороге энергетического кризиса.

Надо было срочно решать, где брать уголь. Правительство договорилось с Южно-Африканской Республикой. Но, по мнению ГПУ, это не понравилось Москве. И Кремль задействовал свои рычаги в самых высоких эшелонах украинской власти, чтобы сорвать контракты с ЮАР. В свою пользу.

По версии следствия новая схема закупок работала через треугольник – Порошенко – Медведчук – чиновники из Москвы. Мол, кум Путина убедил тогдашнего главу государства покупать уголь на оккупированном Донбассе и завозить через Россию.

Следствие говорит, что с двумя неработающими шахтами на оккупированной территории заключили соглашения более чем на 3 млрд грн, из которых 200 млн вроде бы наличными СБУ привезла боевикам.

Адвокаты Петра Порошенко напоминают о многочисленных экспертизах того времени, которые определили, что уголь из ЮАР не подходил для украинских ТЭС, не горел без керосина и был очень дорогой. Поэтому нужно было спасать ситуацию.

Петр Порошенко уверяет, что спасал страну от отключений. Генпрокуратура стоит на своем. Медведчука по этому делу задержали первого, но впоследствии отпустили под домашний арест. Вопрос о Порошенко был делом времени.

В тексте подозрения, опубликованном в СМИ, часто фигурируют формулировку “неустановленное лицо” “в неустановленном месте”. Также показательно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова свою подпись под подозрением не ставила, потому что неожиданно ушла в отпуск. Это сделал ее заместитель. Но, несмотря на все нюансы во властной команде, дело против пятого президента называют понятным и доказательным.

Читайте Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Подыграл Кремлю или пошел на вынужденные меры, чтобы спасти украинцев от энергетического кризиса? Следствие должно предоставить такие основательные доказательства, которые ни в Украине, ни на Западе не вызовут вопросов, иначе все это будет выглядеть как политическая охота.

Запад пока реагирует сдержанно. Призывает украинские власти провести справедливое расследование. Часть евродепутатов обратились в ГПУ и Офис президента с требованием воздержаться от политически мотивированного преследования.

Сам Порошенко пока отвечает из-за границы. И уверяет, что уехал по делам, а не прятаться.

Петр Алексеевич обещает возвратиться в Украину в середине января. Здесь обвинение требует для него ареста или фактически неподъемного залога в миллиард гривен. Владимир Зеленский уверен, что это не приведет к массовым акциям протеста.