Усе почалося з відео, де Петро Порошенко міцним слівцем підганяє неквапливого водія. Зазвичай Державне бюро розслідувань такі відео не знімає, але масштаб персони та резонанс зобов’язують. Так слідчі ДБР намагалися вручити п’ятому президенту підозру у держзраді та фінансуванні тероризму.

Ідея закрити Петра Порошенка давно витала у повітрі. Силовики заводили одну справу за іншою. З Банкової невпинно лунали натяки.

Та підозра під Новий рік все одно стала шоком. Адже мова йде про надто серйозні обвинувачення президенту, який керував країною під час війни.

Кінець 2014 року. Значна частина вугільних шахт та сховищ опинилася на окупованій території. Держава на порозі енергетичної кризи.

Треба було терміново вирішувати, де брати вугілля. Уряд домовився з Південно-Африканською Республікою. Але, на думку ГПУ, це не сподобалось Москві. І Кремль задіяв свої важелі у найвищих ешелонах української влади, аби зірвати контракти з ПАР. На свою користь.

За версією слідства нова схема закупівель працювала через трикутник – Порошенко – Медведчук – високопосадовці з Москви. Мовляв, кум Путіна переконав тодішнього главу держави купувати вугілля на окупованому Донбасі і завозити через Росію.

Слідство каже, що з двома непрацюючими шахтами на окупованій території уклали угоди на понад 3 млрд грн, з яких 200 млн начебто готівкою СБУ привезла бойовикам.

Адвокати Петра Порошенка натомість нагадують про численні експертизи того часу, які визначили, що вугілля з ПАР не підходило для українських ТЕС, не горіло без гасу і було дуже дороге. Тож треба було рятувати ситуацію.

Петро Порошенко запевняє, що рятував країну від відключень. Генпрокуратура стоїть на своєму. Медведчука у цій справі затримали першим, але згодом відпустили під домашній арешт. Питання щодо Порошенка було справою часу.

В тексті підозри, опублікованому у медіа, часто фігурують формулювання “невстановлена особа” “у невстановленому місці”. Також показово, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова свого підпису під підозрою не ставила, бо несподівано пішла у відпустку. Це зробив її заступник. Але попри усі нюанси у владній команді справу проти п’ятого президента називають зрозумілою та доказовою.

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Підіграв Кремлю чи пішов на вимушені міри, аби врятувати українців від енергетичної кризи? Слідство має надати такі ґрунтовні докази, які ні в кого ані в Україні, ані на Заході не викличуть запитань, бо ж інакше все це виглядатиме як політичне полювання.

Захід поки реагує стримано. Закликає українську владу провести справедливе розслідування. Частина євродепутатів звернулись до ГПУ та Офісу президента з вимогою утриматися від політично вмотивованого переслідування.

Сам Порошенко поки відповідає з-за кордону. І запевняє, що поїхав у справах, а не ховатися.

Петро Олексійович обіцяє повернутися в Україну в середині січня. Тут обвинувачення вимагає для нього арешт або фактично непідйомну заставу у мільярд гривень. Володимир Зеленський впевнений, що це не викличе масових акцій протесту.