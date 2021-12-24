Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Прокуроры просят взять его под арест с возможностью внесения залога в размере 1 млрд. грн.

Также Печерский суд столицы провел закрытое заседание, во время которого судья согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Петра Порошенко, чтобы доставить его в суд для избирания меры пресечения.

20 декабря пятому президенту Украины, лидеру и народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Следователи считают, что он якобы способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

По словам правоохранителей, они собрали достаточно доказательств, указывающих на то, что Петр Порошенко, будучи на должности президента, якобы использовал предоставленные ему полномочия и инструменты воздействия, чтобы расторгнуть контракты с Южно-Африканской Республикой на поставку угля в Украину.

Также следователи предполагают, что после этого по требованию представителей РФ Петр Порошенко якобы организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с временно неподконтрольных территорий.

Петра Порошенко сейчас в Украине нет. 18 декабря он улетел в Турцию на встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем, а 20-22 декабря – участвовал в международной конференции в Польше.

Петр Порошенко сообщил, что вернется в Украину в следующем году в первой половине января.