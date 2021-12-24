Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко

Офис генерального прокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Прокуроры просят взять его под арест с возможностью внесения залога в размере 1 млрд. грн.

Также Печерский суд столицы провел закрытое заседание, во время которого судья согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Петра Порошенко, чтобы доставить его в суд для избирания меры пресечения.

20 декабря пятому президенту Украины, лидеру и народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Следователи считают, что он якобы способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

По словам правоохранителей, они собрали достаточно доказательств, указывающих на то, что Петр Порошенко, будучи на должности президента, якобы использовал предоставленные ему полномочия и инструменты воздействия, чтобы расторгнуть контракты с Южно-Африканской Республикой на поставку угля в Украину.

Также следователи предполагают, что после этого по требованию представителей РФ Петр Порошенко якобы организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с временно неподконтрольных территорий.

Петра Порошенко сейчас в Украине нет. 18 декабря он улетел в Турцию на встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем, а 20-22 декабря – участвовал в международной конференции в Польше.

Петр Порошенко сообщил, что вернется в Украину в следующем году в первой половине января.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка