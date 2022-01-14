Янукович подал очередной иск в ОАСК: требует признать нелегитимным решение ВР

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович подал очередной иск в Окружной административный суд Киева.

Соответствующую информацию сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

— Янукович подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у ВР полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента, — написала Совгиря.

Она также отметила, что ОАСК открыл соответствующее производство по этому делу и назначил его рассмотрение в порядке упрощенного производства без вызова сторон и заседания суда.

По словам Совгири, решение суда может быть принято практически в любой момент.

Представитель ВР напомнила, что парламент лишил Януковича звания президента путем принятия закона от 04.02.2015 № 144-VIII. Конституционность этого документа уже была обжалована в КС, однако в декабре 2019 года суд закрыл соответствующее производство, отметив, что спор носит политический, а не правовой характер.

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Отметим, в декабре 2021 года Янукович уже обращался в ОАСК с иском к Верховной Раде, и суд открыл производство.