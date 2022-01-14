Янукович подав черговий позов до ОАСК: вимагає визнати нелегітимним рішення ВР

Експрезидент-утікач Віктор Янукович подав черговий позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідну інформацію повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгіря.

– Янукович подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, в якому вимагає визнати відсутність у ВР повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту, – написала Совгіря.

Вона також зазначила, що ОАСК відкрив відповідне провадження у цій справі та призначив його розгляд у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та засідання суду.

За словами Совгірі, рішення суду може бути ухвалене практично будь-якої миті.

Представник ВР нагадала, що парламент позбавив Януковича звання президента шляхом ухвалення закону від 04.02.2015 № 144-VIII. Конституційність цього документа вже була оскаржена в КС, однак у грудні 2019 року суд закрив відповідне провадження, зазначивши, що суперечка має політичний, а не правовий характер.

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Зазначимо, у грудні 2021 року Янукович уже звертався до ОАСК із позовом до Верховної Ради, і суд відкрив провадження.