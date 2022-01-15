Укртрансбезопасность отрицает причастность к каким-либо незаконным действиям — заявление компании

Сотрудники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте предоставили Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию о процессе закупки новой формы для инспекторов УТБ и подчеркнули, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности на странице ведомства в Facebook.

По информации блогера Анны Минюковой, 14 января в центральном офисе Государственной службы безопасности на транспорте произошли обыски следователей ГБР, связанных с закупкой спецформы для инспекторов службы.

На официальных страницах ГБР информация о проведении следственных действий по УТБ в настоящее время отсутствует.

В то же время УТБ на странице Facebook предоставила подробную информацию о проведении тендера. Согласно ей, в конце 2021 года Укртрансбезопасность объявила тендер на закупку униформы для инспекторов – 400 комплектов на общую сумму почти 3,9 млн грн.

Тендер объявили на платформе ProZorro (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 года, который прошел без замечаний. По данным УТБ, тендер выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере, а в конце декабря доставила ее для ГСБТ.

Комплект униформы состоит из 13 предметов, а его стоимость составляет 9 746 грн 22 коп. Ее раздадут инспекторам после окончания четырехнедельного обучения, который начнется 17 января на базе Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел.

В службе подчеркнули, что Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова оказывать содействие в расследованиях правоохранителей.

В октябре прошлого года Министерство инфраструктуры сообщило о намерении увеличить штат инспекторов УТБ вдвое.

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Фото: Укртрансбезопасности