Германия возглавит одно из направлений работы Крымской платформы — Кулеба

Германия готова возглавить одно из направлений работы Крымской платформы. Страна станет солидером в направлении политики непризнания противозаконных действий России во время аннексии Крыма.

Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в пределах Крымской платформы одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером в Крымской платформе по направлению политики непризнания, — отметил он.

По словам Дмитрия Кулебы, это является подтверждением действительно лидерского подхода немецкой дипломатии, поэтому министр надеется, что такой она останется и в дальнейшем под руководством Анналены Бербок.

23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Это новая площадка, созданная по инициативе Украины. Ее главная цель – добиться деоккупации Крыма.

Участие в Крымской платформе приняли представители более 40 стран. По итогам саммита они подписали общую декларацию. Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии.