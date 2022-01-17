Німеччина очолить один із напрямів роботи Кримської платформи – Кулеба

Німеччина готова очолити один із напрямів роботи Кримської платформи. Країна стане співлідером у напрямку політики невизнання протизаконних дій Росії під час анексії Криму.

Про це під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ми запропонували окремим партнерам України очолити в межах Кримської платформи один з п’яти напрямів її роботи. І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі у напрямі політики невизнання, – зазначив він.

За словами Дмитра Кулеби, це є підтвердженням дійсно лідерського підходу німецької дипломатії, тому міністр сподівається, що такою вона залишиться і у подальшому під керівництвом Анналени Бербок.

23 серпня у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створений за ініціативи України. Його головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники понад 40 країн. За підсумкам саміту вони підписали спільну декларацію. Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти РФ у разі подальшої агресії.