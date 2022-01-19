Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в виде личного обязательства. Также он должен сдать паспорта для выезда за границу и не покидать Киев и Киевскую область.

Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать лидера Европейской солидарности на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Текст решения суда опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Согласно версии следствия, он якобы причастен к незаконным поставкам угля с временно оккупированных территорий Донбасса, что нанесло государству ущерб на 200 млн грн.

В частности, открытое уголовное производство касается схемы поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям, так называемым ДНР и ЛНР.

В Государственном бюро расследований считают, что Порошенко, якобы действуя по предварительному сговору с группой лиц, среди которых были представители высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности этих террористических организаций.

По мнению следствия, он своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей псевдореспублик.

Сам Петр Порошенко все обвинения отрицает. Он считает, что выдвижение ему подобных обвинений и оглашение подозрения является политическим преследованием оппозиции.