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Факты / Украина / Политика

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в виде личного обязательства. Также он должен сдать паспорта для выезда за границу и не покидать Киев и Киевскую область.

Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать лидера Европейской солидарности на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Текст решения суда опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Согласно версии следствия, он якобы причастен к незаконным поставкам угля с временно оккупированных территорий Донбасса, что нанесло государству ущерб на 200 млн грн.

В частности, открытое уголовное производство касается схемы поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию в 2014-2015 годах и содействия террористическим организациям, так называемым ДНР и ЛНР.

В Государственном бюро расследований считают, что Порошенко, якобы действуя по предварительному сговору с группой лиц, среди которых были представители высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности этих террористических организаций.

По мнению следствия, он своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей псевдореспублик.

Сам Петр Порошенко все обвинения отрицает. Он считает, что выдвижение ему подобных обвинений и оглашение подозрения является политическим преследованием оппозиции.

Фото: УНИАН

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