Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання. Також він повинен здати паспорти для виїзду за кордон і не залишати Київ та Київську область.

Суддя не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила арештувати лідера Європейської солідарності на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Текст рішення суду опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Згідно з версією слідства, він начебто причетний до незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу, що завдало державі збитків на 200 млн грн.

Зокрема, відкрите кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля із ОРДЛО на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям, так званим ДНР та ЛНР.

У Державному бюро розслідувань вважають, що Порошенко, начебто діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності цих терористичних організацій.

На думку слідства, він своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Сам Петро Порошенко усі звинувачення заперечує. Він вважає, що висунення йому подібних звинувачень і оголошення підозри є політичним переслідуванням опозиції.