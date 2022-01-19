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Суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання. Також він повинен здати паспорти для виїзду за кордон і не залишати Київ та Київську область.

Суддя не задовольнив клопотання прокуратури, яка просила арештувати лідера Європейської солідарності на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Текст рішення суду опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Згідно з версією слідства, він начебто причетний до незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу, що завдало державі збитків на 200 млн грн.

Зокрема, відкрите кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля із ОРДЛО на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям, так званим ДНР та ЛНР.

У Державному бюро розслідувань вважають, що Порошенко, начебто діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності цих терористичних організацій.

На думку слідства, він своїми діями поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

Сам Петро Порошенко усі звинувачення заперечує. Він вважає, що висунення йому подібних звинувачень і оголошення підозри є політичним переслідуванням опозиції.

Фото: УНІАН

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