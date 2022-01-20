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Факты / Украина / Политика

Министр обороны Резников призвал Запад ввести санкции против РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
олексій резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных партнеров ввести санкции против России. По его мнению, это может предотвратить возможное вторжение со стороны Москвы.

Об этом Резников сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.

Министр обороны считает, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украины от российской агрессии.

— У Запада есть такие возможности, как огромное состояние российских олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить их счета, – сказал Алексей Резников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не остановится на требованиях “гарантии безопасности” о невступлении Украины в НАТО, а потребует нерасширения НАТО в целом.

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Источник: BBC

Фото: УНИАН

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