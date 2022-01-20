Министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных партнеров ввести санкции против России. По его мнению, это может предотвратить возможное вторжение со стороны Москвы.

Об этом Резников сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.

Министр обороны считает, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украины от российской агрессии.

— У Запада есть такие возможности, как огромное состояние российских олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить их счета, – сказал Алексей Резников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не остановится на требованиях “гарантии безопасности” о невступлении Украины в НАТО, а потребует нерасширения НАТО в целом.