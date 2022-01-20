Міністр оборони України Олексій Резніков закликав західних партнерів запровадити санкції проти Росії. На його думку, це може запобігти майбутньому вторгненню з боку Москви.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

Міністр оборони вважає, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для захисту України від російської агресії.

– У Заходу є такі можливості, як величезні статки російських олігархів з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити їхні рахунки, – сказав Олесій Резніков.

Раніше Олексій Резніков заявив, що Росія не зупиниться на вимогах “гарантій безпеки” про невступ України до НАТО, а вимагатиме нерозширення НАТО загалом.