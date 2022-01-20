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Міністр оборони Резніков закликав Захід ввести санкції проти РФ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав західних партнерів запровадити санкції проти Росії. На його думку, це може запобігти майбутньому вторгненню з боку Москви.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

Міністр оборони вважає, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для захисту України від російської агресії.

– У Заходу є такі можливості, як величезні статки російських олігархів з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити їхні рахунки, – сказав Олесій Резніков.

Раніше Олексій Резніков заявив, що Росія не зупиниться на вимогах “гарантій безпеки” про невступ України до НАТО, а вимагатиме нерозширення НАТО загалом.

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Джерело: BBC

Фото: УНІАН

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