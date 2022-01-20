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Факты / Украина / Политика

РФ не остановится на требованиях о невступлении Украины в НАТО — Резников

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
РФ не остановится на требованиях о невступлении Украины в НАТО — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия не остановится на требованиях “гарантии безопасности” о невступлении Украины в НАТО, а потребует нерасширения НАТО в целом. Об этом он сказал в интервью BBC.

— Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И, возможно, следующей целью будет рухнувшая  берлинская стена. И мы можем получить новые кремлевские планы о восточном и западном Берлине, — сказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Кремль будет повышать ставки в будущем.

— Цивилизованный мир все еще играет в шахматы с россиянами, но россияне играют в покер, — отметил он.

Министр обороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России. По его словам, это могут быть экономические санкции, которые нужно ввести до масштабного российского вторжения на украинскую территорию.

15 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 различных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.

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Источник: ВВС

Фото: Минобороны

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