Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против Российской Федерации необходимо ввести до возможного нападения и начала военной агрессии.

Он подчеркнул, что не следует ждать эскалации. По мнению главы государства, санкции необходимо вводить до вероятного вторжения в Украину.

– Наши партнеры говорят, что завтра может начаться война. Если будет эскалация, тогда применят мощные санкции. Мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации. Так почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? – спросил президент.

Зеленский поддержал введение санкций против России. По его мнению, ограничения против России необходимы уже сейчас.

– Я спросил одного лидера: почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины? – рассказал он.

Президент подчеркнул, что Украина готова к диалогу и выступает против войны, однако в случае нападения Российской Федерации намерена защищаться.