Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкції проти Російської Федерації необхідно запровадити до можливого нападу та початку військової агресії.

Він наголосив, що не варто чекати ескалації. На думку глави держави, санкції потрібно запроваджувати до ймовірного вторгнення в Україну.

– Наші партнери кажуть, що завтра може початися війна. Якщо буде ескалація, тоді застосують потужні санкції. Ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації. То чому ви не запроваджуєте санкції зараз, а чекаєте ескалації? – запитав президент.

Зеленський підтримав запровадження санкцій проти Росії. На його думку, обмеження проти Росії необхідні вже зараз.

– Я запитав одного лідера: чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо санкції після того, як ми втратимо всю територію України? – розповів він.

Президент наголосив, що Україна готова до діалогу та виступає проти війни, однак у разі нападу Російської Федерації має намір захищатися.