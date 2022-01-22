21 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие четыре решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В санкционный список, который еще 30 декабря утвердил СНБО, попали шестеро граждан Австрии, 24 предприятия, 14 так называемых крымских чиновника, 56 судей, а также зарегистрированная на Кипре компания Biscone Limited.

Так, австрийцам заблокировали активы, запретили участвовать в приватизации и аренде госимущества, ввели отказ в предоставлении и отмене виз и запретили въезд на территорию Украины.

Заблокированы активы также у предприятий. Кроме того, им ограничили торговые операции, предусмотрели предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулированные или остановленные лицензии и документы разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В “чиновнический” и “судейский” список попал также российский дизайнер Артемий Лебедев, офис арт-студии которого расположен, в частности, и в Киеве.

В 2017 году Лебедеву запрещали въезжать в Украину из-за посещения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Стоит отметить, что срок действия санкций для физических и юридических лиц продлится пять лет.

Срок применения санкций к кипрской компании продлится на два года меньше.

Напомним, что 30 декабря Совет нацбезопасности и обороны во время заседания заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о применении персональных санкций в отношении людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют неправомочное судопроизводство к гражданам Украины, а также в отношении представителей компаний, которые непосредственно принимали участие в строительстве Керченского моста.