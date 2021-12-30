СНБО ввел санкции против компаний, строивших Керченский мост

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 30 декабря ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Премьер-министр Денис Шмыгаль докладывал о применении персональных санкций в отношении людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют неправомерное судопроизводство к гражданам Украины, к представителям компаний, непосредственно участвовавших в строительстве Керченского моста, и другим мероприятиях, – уточнил он.

По его словам, на заседании также внесли изменения в санкции в отношении четырех человек, в частности женщин, которые сменили фамилии.

В целом на СНБО сегодня рассмотрели 21 вопрос.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 10 ноября. На нем обсуждался миграционный кризис на белорусско-польской границе, а по его результатам Украина усилила охрану государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции.

Также ввели санкции против восьми физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма. Среди них четверо граждан Никарагуа и четверо россиян.