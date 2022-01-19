ЕС пригрозил России масштабными санкциями в случае обострения агрессии против Украины

В случае обострения агрессии против Украины России грозят масштабные санкции. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что ЕС поддерживает диалог с РФ, но не принимает ее попытки разделить Европу на сферы влияния.

— Председательство Франции в Совете ЕС начинается в трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не пренимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами, — заверила она.

#PFUE2022 starts in troubled times. We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence. We reaffirm our solidarity with Ukraine. If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2022

Еще в конце декабря 2021 года Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации в отношении Украины уже подготовлены масштабные санкции.

Со своей стороны высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену для России.

Кроме того, он убежден, что безопасность в Европе напрямую зависит от ситуации с безопасностью в Украине.