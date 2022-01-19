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ЕС пригрозил России масштабными санкциями в случае обострения агрессии против Украины

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Урсула фон дер Ляєн

В случае обострения агрессии против Украины России грозят масштабные санкции. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что ЕС поддерживает диалог с РФ, но не принимает ее попытки разделить Европу на сферы влияния.

— Председательство Франции в Совете ЕС начинается в трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не пренимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами, — заверила она.

Еще в конце декабря 2021 года Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации в отношении Украины уже подготовлены масштабные санкции.

Со своей стороны высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену для России.

Кроме того, он убежден, что безопасность в Европе напрямую зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

Фото: Depositphotos

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