ЕС пригрозил России масштабными санкциями в случае обострения агрессии против Украины

В случае обострения агрессии против Украины России грозят масштабные санкции. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что ЕС поддерживает диалог с РФ, но не принимает ее попытки разделить Европу на сферы влияния.

We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence.

We reaffirm our solidarity with Ukraine.

If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2022