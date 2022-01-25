После длительного отдыха народные депутаты возвращаются к работе. 25 января пленарное заседание Верховной Рады начнется традиционно в 10.00.

Заседание Верховной Рады 25 января

На повестке дня у нардепов ряд важных инициатив. Одной из них является законопроект №5337 о внесении изменений в закон О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Также народные депутаты возвращаются к проведению пенсионной реформы в Украине. Поэтому 25 января планируют рассмотреть три законопроекта об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683, 2683-2, 2683-3).

Есть в повестке дня еще один важный законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, которые касаются проведения профилактических прививок (о подделке Covid-сертификатов).

Между тем в понедельник, 24 января, состоялось заседание Согласительного совета парламентских групп и фракций, где народные депутаты выразили желание заслушать 28 января во время часа вопросов к правительству сразу нескольких министров.

Поэтому с докладами перед нардепами выступят министр обороны Алексей Резников, министр здравоохранения Виктор Ляшко, а также премьер Денис Шмыгаль.