Після тривалого відпочинку народні депутати повертаються до роботи. 25 січня пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться традиційно о 10.00.

Засідання Верховної ради 25 січня

На порядку денному у нардепів низка важливих ініціатив. Однією з них є законопроєкт №5337 про внесення змін до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також народні депутати повертаються до проведення пенсійної реформи в Україні. Тому 25 січня планують розгялнути три законопроєкти про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683, 2683-2, 2683-3).

Є на порядку денному ще один важливий закопроєкт №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (про підробку Covid-сертифікатів).

Тим часом у понеділок, 24 січня, відбулося засідання Погоджувальної ради парламентських груп і фракцій, де народні депутати висловили бажання заслухати 28 січня під час години запитань до уряду відразу кількох міністрів.

Тому з доповідями перед нардепами виступлять міністр оборони Олексій Резніков, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, а також прем’єр Денис Шмигаль.