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Факты / Украина / Политика

Нардеп от Слуги народ был задержан при получении взятки в полмиллиона гривен

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нардеп от Слуги народ был задержан при получении взятки в полмиллиона гривен

Вечером 28 января следователи НАБУ произвели задержание народного депутата Сергея Кузьминых. Его поймали на “горячем” при получении взятки в размере 558 тыс. грн.

Установлено, что данные средства представитель партии Слуга народа получил при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

Нардеп от Слуги народ был задержан при получении взятки в полмиллиона гривен / 3 фотографии

Задержание производилось с участием Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генпрокурора.

Сергей Кузьминых – народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа. Был избран в округе №67 (Житомирская область).

Возглавляет подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Источник: НАБУ

Фото: НАБУ

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