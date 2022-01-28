Вечером 28 января следователи НАБУ произвели задержание народного депутата Сергея Кузьминых. Его поймали на “горячем” при получении взятки в размере 558 тыс. грн.

Установлено, что данные средства представитель партии Слуга народа получил при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

Нардеп от Слуги народ был задержан при получении взятки в полмиллиона гривен / 3 фотографии

Задержание производилось с участием Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генпрокурора.

Сергей Кузьминых – народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа. Был избран в округе №67 (Житомирская область).

Возглавляет подкомитет по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.