Ввечері 28 січня слідчі НАБУ провели затримання народного депутата Сергія Кузьміних. Його викрили на “гарячому” під час отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн.

Встановлено, що кошти представник партії Слуга народу отримав за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Нардепа від Слуги народу затримали під час отримання пів мільйона гривень хабаря / 3 фотографии

Затримання відбувалося за участі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генпрокурора.

Сергій Кузьміних – народний депутат України ІХ скликання від партії Слуга народу. Був обраний на окрузі №67 (Житомирська область).

Очолює підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.