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Нардепа від Слуги народу затримали під час отримання пів мільйона гривень хабаря

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Нардепа від Слуги народу затримали під час отримання пів мільйона гривень хабаря

Ввечері 28 січня слідчі НАБУ провели затримання народного депутата Сергія Кузьміних. Його викрили на “гарячому” під час отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн.

Встановлено, що кошти представник партії Слуга народу отримав за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Нардепа від Слуги народу затримали під час отримання пів мільйона гривень хабаря / 3 фотографии

 

Затримання відбувалося за участі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генпрокурора.

Сергій Кузьміних – народний депутат України ІХ скликання від партії Слуга народу. Був обраний на окрузі №67 (Житомирська область).

Очолює підкомітет з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Джерело: НАБУ

Фото: НАБУ

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