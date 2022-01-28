В пятницу, 28 января, в Верховной Раде заслушают членов правительства и закроют нынешнюю сессию.

Пленарное заседание парламента начнется в 10.00.

Повестка дня на этот раз короткая (в нее не включили никаких законопроектов).

Так, сначала состоится традиционный час вопросов к правительству, во время которого будут заслушаны отчеты премьера и двух министров по поводу важных для Украины тем.

Перед нардепами выступят:

• министр обороны Алексей Резников, который расскажет о ситуации на украинско-российской границе;

• министр здравоохранения Виктор Ляшко с информацией о преодолении пандемии Covid-19;

• глава Кабмина Денис Шмыгаль, который расскажет об энергетической безопасности в Украине.

На заслушивание этих докладов отведено два часа (до 12.00). После этого будут зачитаны депутатские запросы.

А в 12.30 состоится закрытие шестой сессии Верховной Рады ІХ созыва.

Стоит отметить, что 27 января нардепы отменили часть пленарных заседаний, которые должны были состояться с 1 по 4 февраля. Причина – стремительное распространение заболеваемости Covid-19 среди депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады.

Так, по состоянию на 27 января коронавирусом болели 24 депутата и 63 работника аппарата ВР.

Поэтому 1 февраля состоится открытие седьмой сессии Верховной Рады и проведение пленарного заседания. А со 2 по 4 февраля и с 7 по 11 февраля заседаний не будет: народные избранники будут работать в комитетах, депутатских группах и фракциях.

Заседания парламента планируют возобновить с 15 февраля.