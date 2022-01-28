У п’ятницю, 28 січня, у Верховній Раді України заслухають членів уряду та закриють нинішню сесію.

Пленарне засідання парламенту розпочнеться о 10.00.

Порядок денний цього разу короткий (до нього не включили жодних законопроєктів).

Так, спочатку відбудеться традиційна година запитань до уряду, під час якої будуть заслухані звіти прем’єра та двох міністрів з приводу важливих для України тем.

Перед нардепами виступлять:

• міністр оборони Олексій Резніков, який розповість про ситуацію на українсько-російському кордоні;

• міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко з інформацією щодо подолання пандемії Covid-19;

• очільник Кабміну Денис Шмигаль, який розкаже про енергетичну безпеку в Україні.

На заслуховування цих доповідей відведено дві години (до 12.00). Після цього будуть зачитані депутатські запити.

А о 12.30 відбудеться закриття шостої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Варто зазначити, що 27 січня нардепи скасували частину пленарних засідань, які мали відбутися з 1 по 4 лютого. Причина – стрімке поширення захворюваності на Covid-19 серед депутатів та співробітників апарату Верховної Ради.

Так, станом на 27 січня на коронавірус хворіли 24 депутати та 63 працівники апарату ВР.

А тому 1 лютого відбудеться відкриття сьомої сесії Верховної Ради та проведення пленарного засідання. А з 2 до 4 лютого та з 7 по 11 лютого засідань не буде: народні обранці працюватимуть у комітетах, депутатських групах та фракціях.

Засідання парламенту планують поновити з 15 лютого.