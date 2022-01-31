Борис Джонсон собирается с визитом в Украину – точная дата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибудет в Украину во вторник, 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Главная тема его встречи с Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками – безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество и т. п.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также подтвердил визит британского премьера Джонсона в Украину, но точной даты не назвал.

По его словам, на этой неделе Украину также посетит президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министры Польши и Нидерландов, министры иностранных дел Германии и Франции.

Пару дней назад британское издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве анонсировало визит Бориса Джонсона в Украину, а также его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По данным западных СМИ, разговор Джонсон с Путиным состоится сегодня во второй половине дня, то есть перед поездкой в Киев.