Борис Джонсон збирається з візитом в Україну – точна дата

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибуде в Україну у вівторок, 1 лютого, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Головна тема його зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями – безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця тощо.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також підтвердив візит британського прем’єра Джонсона до України, але точну дату не назвав.

За його словами, цього тижня Україну також відвідає президент Туреччини Реджеп Ердоган, прем’єр-міністри Польщі та Нідерландів, міністри закордонних справ Німеччини та Франції.

Пару днів тому британське видання The Guardian із посиланням на джерела в уряді анонсувало візит Бориса Джонсона до України, а також його телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними західних ЗМІ, розмова Джонсон з Путіним відбудеться сьогодні у другій половині дня, тобто перед поїздкою до Києва.