Суд избрал меру пресечения начальнику охраны Януковича

Суд избрал меру пресечения начальнику охраны бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в дезертирстве. Его заочно арестовали.

По данным ГБР, в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Крыма, где руководил действиями для охраны Януковича.

Однако после завершения командировки он не вернулся на место службы и уехал за границу Украины. Следователи считают, что он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

В ГБР отметили, что бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку бывшего президента через границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года скрываться от суда.

Фигуранта подозревают по статье 332 (Незаконная переправка лица через государственную границу по предварительному сговору группой лиц) и статье 408 (Дезертирство по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители получили разрешение на осуществление специального досудебного расследования в рамках уголовного производства, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.