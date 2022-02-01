Суд обрав запобіжний захід начальнику охорони Януковича

Суд обрав запобіжний захід начальнику охорони колишнього президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у дезертирстві. Його заочно заарештували.

За даними ДБР, на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами щодо охорони Януковича.

Однак після завершення відрядження він не повернувся до місця служби та виїхав за кордон України. Слідчі вважають, що він діяв за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

У ДБР зазначили, що колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення колишнього президента через кордон України. Це дало можливість Януковичу з 2014 року переховуватися від суду.

Фігуранта підозрюють за статтею 332 (Незаконне переправлення особи через державний кордон за попередньою змовою групою осіб) та статтею 408 (Дезертирство за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці отримали дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у рамках кримінального провадження, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.