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Факты / Украина / Политика

Украина не запускала беспилотник в Беларусь: Киев отверг обвинения Минска

Валентина Летяк редактор ленты
мзс україни

Это очередная провокация режима Лукашенко – так в МИД Украины ответили Беларуси на обвинения в том, что якобы 24 января ВСУ запустили на ее территорию беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter.

– Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим “тоннам оружия” пришли “беспилотники”. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона, – отметил дипломат.

 

В сообщении МИД Беларуси говорится о том, что 3 февраля был вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому заявлен “решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси”.

Отмечается, что якобы украинский беспилотник 24 января незаконно пересек границу Беларуси и был принужден к посадке белорусскими военными.

Более того, утверждается: “доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский”.

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Фото: Depositphotos

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