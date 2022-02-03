Украина не запускала беспилотник в Беларусь: Киев отверг обвинения Минска

Это очередная провокация режима Лукашенко – так в МИД Украины ответили Беларуси на обвинения в том, что якобы 24 января ВСУ запустили на ее территорию беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter.

– Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим “тоннам оружия” пришли “беспилотники”. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона, – отметил дипломат.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

В сообщении МИД Беларуси говорится о том, что 3 февраля был вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому заявлен “решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси”.

Отмечается, что якобы украинский беспилотник 24 января незаконно пересек границу Беларуси и был принужден к посадке белорусскими военными.

Более того, утверждается: “доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский”.