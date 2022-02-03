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Україна не запускала безпілотник в Білорусь: Київ відкинув звинувачення Мінська

Валентина Летяк редакторка стрічки
мзс україни

Це чергова провокація режиму Лукашенка – так у МЗС України відповіли Білорусі на звинувачення у тому, що нібито 24 січня ЗСУ запустили на її територію безпілотний літальний апарат (БПЛА).

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у Twitter.

– Чергова провокація влади у Білорусі. На зміну міфічним “тоннам зброї” прийшли “безпілотники”. Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону, – зазначив дипломат.

 

У повідомленні МЗС Білорусі йдеться про те, що 3 лютого викликали посла України в Мінську Ігоря Кізіма, якому заявлено “рішучий протест у зв’язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі”.

Наголошується також, що нібито український безпілотник 24 січня незаконно перетнув кордон Білорусі та був примушений до посадки білоруськими військовими.

Більше того, стверджується: “достовірно встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський”.

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Фото: Depositphotos

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