Переместили на другую стоянку: Верховный суд опроверг угон 68 автомобилей

Информация о том, что с площадки Верховного суда Украины в Киеве угнали сразу 68 служебных автомобилей, оказалась ложной.

Об этом вечером 4 февраля сообщили на официальной странице Верховного суда. Отметим, что инстанция Верховный суд Украины прекратила свои полномочия в декабре 2017 года.

– Друзья, информация, что якобы со стоянки Верховного Суда исчезли 68 машин, не соответствует действительности. Машины были планово перемещены на другую стоянку Верховного Суда во исполнение предписания ГСЧС, — говорится в сообщении.

Руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка в комментарии журналистам добавила, что потребность в перемещении машин возникла в связи с пожарной опасностью.

– Наши автомобили…закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного Суда. До перемещения каждая машина была опломбирована, – заявила она.

Отметим, что на странице Верховного суда Украины информация о “угоне” автопарка остается. Автор сообщения подсчитал, что общая стоимость якобы пропавших 68 автомобилей — более 12,5 млн гривен.