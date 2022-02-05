Перемістили на інший майданчик: Верховний суд спростував викрадення 68 автомобілів

Інформація про те, що з майданчика Верховного суду України у Києві викрали одразу 68 службових автомобілів, виявилася неправдивою.

Про це ввечері 4 лютого повідомили на офіційній сторінці Верховного Суду. Зазначимо, що інстанція Верховний суд України припинила свої повноваження у грудні 2017 року.

– Друзі, інформація, що нібито зі стоянки Верховного Суду зникли 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були планово переміщені на іншу стоянку Верховного Суду на виконання припису ДСНС, – йдеться у повідомленні.

Керівник апарату Верховного Суду Ольга Булка у коментарі журналістам додала, що потреба у переміщенні автівок виникла у зв’язку з пожежною небезпекою.

– Наші автомобілі…закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівель Верховного Суду. До переміщення кожна машина була опломбована, – заявила вона.

Зазначимо, що на сторінці Верховного суду України інформація про “викрадення” автопарку залишається.

Автор допису підрахував, що загальна вартість нібито зниклих 68 автомобілів – понад 12,5 млн гривень.

Джерело: Верховний суд