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До України прибуде голова МЗС Німеччини: названо дату

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
анналена бербок мзс німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок завітає до України 7 лютого.

Вона буде у країні з офіційним візитом два дні.

Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив колегу відвідати країну під час їхньої розмови.

– Міністри проведуть перемовини, ключовими темами яких стануть координація зусиль у рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною, – повідомила прес-служба МЗС України.

Уточнюється, що Бербок має намір відвідати Донбас коли буде в Україні. Її супроводжуватиме голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Як зазначили у МЗС, вона разом із Кулебою дасть спільну конференцію 7 лютого.

Більше того, 8 лютого до України прибуде президент Франції Емманюель Макрон, а через тиждень, 14 лютого, країну відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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