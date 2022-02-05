Украина делает необходимые шаги, чтобы стать членом НАТО. Стоит набраться терпения, что дальше работать и использовать имеющиеся инструменты.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в программе Свобода слова Савика Шустера. По ее мнению, Украина должна продолжать путь членства в НАТО.

– Я однозначно думаю, что Украина должна продолжать путь в НАТО. Когда Альянс рассматривал предложения России, все 30 стран-членов НАТО сказали, что они исключают условия РФ о том, что она должна решать за Украину. Они согласились, что путь открыт, – подчеркнула она.

Кристина Квин отметила, что Америка счастлива от того, что Украина хочет идти по этому пути и делает все необходимые шаги, чтобы стать полноправным членом НАТО.

— Украина сделает все необходимое, чтобы наконец-то присоединиться к НАТО, — убеждена временная поверенная в делах США в Украине.

По ее мнению, Украина должна набраться терпения, проводить необходимые реформы и использовать существующие инструменты на пути в Североатлантический альянс. Квин убеждена, что Украине следует надеяться на членство в НАТО.