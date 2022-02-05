Україна робить необхідні кроки, щоб стати членом НАТО. Варто набратися терпіння, що надалі працювати та використовувати наявні інструменти.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у програмі Свобода слова Савіка Шустера. На її думку, Україна має продовжувати шлях для членства у НАТО.

– Я однозначно думаю, що Україна має продовжувати шлях до НАТО. Коли Альянс розглядав пропозиції Росії, всі 30 країн-членів НАТО сказали, що вони відкидають умови РФ про те, що вона має вирішувати за Україну. Вони погодилися, що шлях відкритий, – наголосила вона.

Крістіна Квін зазначила, що Америка щаслива від того, що Україна хоче йти цим шляхом та робить всі необхідні кроки, щоб стати повноправним членом НАТО.

– Україна зробить все необхідне, щоб нарешті приєднатися до НАТО, – переконана тимчасова повірена у справах США в Україні.

На її думку, Україна має набратися терпіння, здійснювати необхідні реформи та використовувати наявні інструменти на шляху до Північноатлантичного альянсу. Квін переконана, що Україні варто сподіватися на членство у НАТО.