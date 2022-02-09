Назрели санкции против РФ за выдачу паспортов на Донбассе — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствует сегодняшнее решение Евросоюза о расширении санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма.

Речь идет о добавлении в санкционный список пяти человек, причастных к незаконной организации и проведению выборов в Госдуму России на украинском полуострове.

– Крым – это Украина. Каждое нарушение международного права со стороны России будет наказано, – написал дипломат в Twitter.

Также, по его мнению, есть достаточно оснований для введения санкций против РФ за незаконную массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

– Санкции за это явное нарушение Минских соглашений давно назрели, – добавил Кулеба.

9 февраля Евросоюз решил расширить санкции против РФ за оккупацию Крыма. Журналист Радио Свобода Рикард Юзвяк ранее сообщил, что в списки будут внесены пять человек, причастных к выборам в Госдуму РФ на украинском полуотсрове.

По его словам, официально санкции утвердят позже в феврале. Текущий список насчитывает 177 человек и 48 юридических лиц.