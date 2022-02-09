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В ЕС приняли решение расширить санкции против РФ из-за оккупации Крыма — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Євросоюз

В Европейском Союзе было принято решение расширить санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского полуострова Крым. Журналист Радио Свободы Рикард Юзвяк сообщил в Twitter, что в списки будут внесены несколько человек, причастные к организации незаконных российских выборов на полуострове.

— Послы ЕС решили добавить еще пять человек в список санкций за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием прошедшим в Крыму выборам в Госдуму, — отметил журналист.

По его словам, официально его примут позже в феврале. Текущий список насчитывает 177 человек и 48 юридических.

Недавно в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о введении санкций против РФ в случае вторжения в Украину.

Ранее сенаторы допускали возможность введения некоторых санкций еще до вторжения российских войск в Украину.

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Фото: Depositphotos

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