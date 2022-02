В ЕС приняли решение расширить санкции против РФ из-за оккупации Крыма — СМИ

В Европейском Союзе было принято решение расширить санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского полуострова Крым. Журналист Радио Свободы Рикард Юзвяк сообщил в Twitter, что в списки будут внесены несколько человек, причастные к организации незаконных российских выборов на полуострове.

EU ambassadors have now decided to add another 5 ppl to the sanctions list for undermining the territorial integrity of #Ukraine.this after facilitating the state duma elex in #Crimea.to be formally adopted later in Feb. current list stands at 177 people & 48 entities. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022