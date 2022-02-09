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Факти / Україна / Політика

Назріли санкції проти РФ за видачу паспортів на Донбасі – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вітає сьогоднішнє рішення Євросоюзу щодо розширення санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму.

Йдеться про додавання до списку санкцій п’яти осіб, причетних до незаконної організації та проведення виборів до Держдуми Росії на українському півострові.

– Крим – це Україна. Кожне порушення міжнародного права з боку Росії буде покарано, – написав дипломат у Twitter.

Також, на його думку, є достатньо підстав для запровадження санкцій проти РФ за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

– Санкції за це явне порушення Мінських угод давно назріли, – додав Кулеба.

Твіт Кулеби

9 лютого Євросоюз вирішив розширити санкції проти РФ за окупацію Криму. Журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк раніше повідомив, що до списків буде внесено п’ять осіб, причетних до виборів до Держдуми РФ на українському півострові.

За його словами, офіційно санкції затвердять пізніше у лютому. Поточний список налічує 177 осіб та 48 юридичних.

Фото: МЗС

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