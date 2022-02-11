Крім загрози масштабного вторгнення російських військ в Україну, існує ризик повалення уряду в Києві. Росія продовжує нарощувати армію біля кордонів нашої держави.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції на військовій базі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Генсек Північноатлантичного альянсу переконаний, що Росія може спровокувати новий збройний конфлікт в Європі, тому що війська РФ досі перебувають біля кордонів України.

– Існує ризик повномасштабного вторгнення та інших видів агресивних дій, включно зі спробами повалення уряду у Києві, гібридними кібератаками та іншими типами російської агресії. Ми знаємо, що воєнне нарощування продовжується, – заявив він.

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжує налагоджувати контакти з Росією для уникнення ескалації конфлікту та дотримання мирного діалогу.

– Число російських військ збільшується, а час для попередження зменшується. Ми не маємо жодної впевненості та продовжуємо налагоджувати контакти з Росією, щоб закликати до деескалації та сумлінного долучення до політичного діалогу з НАТО, – наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО звернув увагу на погрози зі сторони Росії, тому Альянс готовий відповісти у разі застосування сили проти України.

– Багато офіцерів російської розвідки діють всередині України. Ми знаємо про досвід застосування Росією сили проти України раніше. Поєднання воєнного нарощування, погрозливої риторики та досвід застосування сили проти сусідів є причиною для того, щоб бути готовими відповісти у разі повторного застосування сили проти України, – переконаний Столтенберг.

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Джерело: НАТО