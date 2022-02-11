Переговоры без ощутимого результата: что Украина привезла со встречи советников Нормандской четверки

Вторая за последние недели встреча советников лидеров государств — участников Нормандского формата длилась более девяти часов.

Из заявлений ее участников можно прийти к выводу, что даже точечные сдвиги незначительны. Фактически прорыв, которого ожидали в том числе лидеры коллективного Запада, не произошел. Так к чему мы идем с восстановлением встреч Нормандского формата?

Своя линия

Вторая встреча советников лидеров Нормандской четверки не стала тем сдвигом, которого ожидали Украина и ее союзники.

Никакого подписанного документа и минимум заявлений о продолжении работы — таковы результаты новых контактов в Нормандском формате.

– Сегодня не смогли прийти к какому-то общему документу. Было бы хорошо на вторую встречу после длительного перерыва тоже что-нибудь согласовать. Но сегодня произошло, как произошло. Мы продолжим работать, – заявил по результатам переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак.

Но не стоит говорить, что встреча не нужна. Украина еще раз продемонстрировала, что готова к контактам в любых форматах ради дипломатического урегулирования конфликта.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает важной демонстрацию непреклонности Украины.

— Встреча в очередной раз продемонстрировала следующее: разночтение сторон по поводу Минских договоренностей не позволяет достичь прогресса. С украинской стороны занята правильная позиция: никаких переговоров с террористами непризнанных “республик” быть не может, ведь это выводит Россию как участника конфликта, что для нее выгодно, — подчеркивает Мусиенко.

Политолог Игорь Рейтерович положительно оценил встречу Норманди на уровне советников — даже несмотря на то, что по ее результатам не подписали ни одного документа.

Это может свидетельствовать о том, что Украина остается сторонником выполнения части по безопасности в Минских договоренностях перед политической.

– С одной стороны, можно сказать, что нет никаких серьезных шагов по деэскалации ситуации, решению актуальных вопросов. С другой — подтверждение позиции Украины, что никаких прямых переговоров (с “Л/ДНР”. — Ред.) не будет, а компонент безопасности является основным. Судя по молчанию Германии и Франции, они позицию Украины разделяют, — рассуждает Рейтерович.

Одним из важнейших результатов все же являются договоренности о разблокировании работы Трехсторонней контактной группы.

Теперь от них будет зависеть, продолжатся ли переговоры Нормандской четверки на уровне советников.

Работа в ТКГ

И хотя заседания ТКГ должны стать предпосылкой для последующих переговоров Норманди, Россия и Украина рассматривают их в разном измерении.

Для нас Трехсторонняя контактная группа — прежде всего возможность обсудить вопросы по безопасности, активизировать усилия, направленные на деэскалацию.

Для РФ это попытка проталкивать политическую составляющую Минских договоренностей вместе вопросами по безопасности.

– Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак себе представляет это так: в ТКГ будут переговоры с представителями непризнанных “республик”, и будут говорить о законах об амнистии, изменениях в Конституцию, особенностях местного самоуправления в ОРДЛО и т.д. Украинская позиция правильная: сначала достигнем в ТКГ того, о чем говорили раньше. То есть действенного режима тишины, обмена пленными, открытия КПВВ, работы по разминированию, обсуждения дальнейших точек для разведения войск, – объясняет Мусиенко.

Несмотря на желание России навязать свою повестку дня и продвинуться в политической части Минских соглашений, сейчас это просто невозможно.

Например, для закрепления особого статуса ОРДЛО нужно внести соответствующие изменения в Конституцию. И даже если бы у руководства страны появилось такое желание, необходимых голосов в Верховной Раде никогда бы не набрали.

Кроме того, не поддержат такие шаги власти и украинцы. За почти восемь лет гибридной агрессии России общество обозначило четкие красные линии для властей.

Рейтерович напоминает, что Трехсторонняя контактная группа занимается в основном решением локальных вопросов. Поэтому даже если Россия и попытается поднять вопросы политического характера, они все равно отойдут на второй план.

Следующая встреча

Несмотря на незначительные успехи на переговорах, Ермак сказал, что все стороны подтвердили необходимость дальнейших встреч.

Но даже примерной даты никто не называет. Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, утверждают, что следующая встреча на уровне советников лидеров стран запланирована на март.

Похоже, что сейчас ситуация развивается по обычному для всех сценарию. Россия в очередной раз рассказывает о якобы нежелании Украины выполнять Минские договоренности, в то время как мировое сообщество призывает Кремль не винить Киев, а выполнять взятые на себя обязательства.

Окончательно ситуация должна проясниться после следующего заседания ТКГ.

— Если работу ТКГ хоть чуть-чуть разблокируют, можно будет говорить об еще одной встрече политических советников… Если работа ТКГ начнется и сразу же завершится — по традиции, российская сторона приведет кого-то из “Л/ДНР”, станет выдавать их за “представителей” — будет полный тупик, — считает Рейтерович.

Чтобы предотвратить это, Украина могла бы поднять вопрос введения миротворческой миссии ООН. Мусиенко напоминает, что подобная инициатива поступала даже от РФ.

— РФ обращалась в Совбез ООН с проектом резолюции по размещению миротворческой миссии в 2018 году. Этот проект нас не может устраивать, ведь он на российских условиях. Но, доработав его, можно было бы говорить об этой инициативе, ведь достичь перемирия без миротворцев очень сложно, — констатирует руководитель Центра военно-правовых исследований.

Хотя шансы на долгожданный прорыв остаются, они довольно незначительны, ведь Украина не собирается уступать свои интересы.

Впрочем, есть в этих контактах и светлая сторона. Если удастся продемонстрировать союзникам, что Россия блокирует выполнение Минских соглашений, можно будет оправдать поиск новых решений и форматов.

Пока же остается ждать результатов работы в ТКГ и возможной встречи в марте. Тогда уже можно будет точно сказать, стоит ли рассчитывать на конкретные результаты и переговоры на самом высоком уровне.