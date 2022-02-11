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Факты / Украина / Политика

Все стороны настроены продолжать переговоры – Ермак о Нормандском формате

Татьяна Забожко редактор ленты
андрій єрмак

Представители Германии, Франции, Украины и России подтвердили готовность продолжать переговоры в Нормандском формате.

Об этом по итогам переговоров политических советников лидеров четырех стран в Берлине сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Это хорошо, что продолжаются переговоры в Нормандском формате. Сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать эти переговоры, что это очень важно и что все заинтересованы в том, чтобы они происходили, – сказал Андрей Ермак.

Переговоры политических советников продолжались более девяти часов.

– Мы приближаемся к рекорду, который был установлен здесь, в Берлине, раньше, когда провели практически 12 часов в переговорах. Но я хочу подчеркнуть, что мы готовы говорить и 24 часа для того, чтобы достичь желаемого результата – прекращения войны и возвращения наших территорий, – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, что это уже вторая встреча политических советников Германии, Франции, Украины и России с начала 2022 года.

Фото: Офис президента

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