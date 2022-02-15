До Киева просто никто не дойдет: Резников о возможном захвате столицы

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о состоянии системы обороны Киева и объяснил, разработаны ли алгоритмы реагирования в случае попытки захвата столицы.

— Откровенно скажу – не верю. Я прошу не забывать, что у нас тысячи км с Беларусью, из которых примерно 750 км – это болота и чаща. Поэтому не просто в каждом месте пересечь эту границу. Всего 250 км и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе.

Резников убежден, что захват столицы маловероятен. Вооруженные силы Украины готовы к отпору в случае вооруженной агрессии России.

— Даже с точки зрения географии – это очень сложная история: атаковать с Севера Киев. Во-вторых, до Киева еще нужно дойти – это почти 200 км. У нас система обороны построена таким образом, что мы готовы к отпору, и в Киев просто никто не дойдет. Я уже не говорю о возможности 4-х миллионного Киева себя защищать.

Министр обороны Украины заверил в готовности нашей армии к борьбе, если Россия повторно нападет на Украину.