До Києва просто ніхто не дійде: Резніков про ймовірне захоплення столиці

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про стан системи оборони Києва та чи розроблені певні алгоритми реагування у разі спроби захоплення столиці.
– Відверто скажу – не вірю. Я прошу не забувати, що у нас тисячі км з Білоруссю, з яких приблизно 750 км – це болоті та хащі. Тому не просто у кожному місці перетнути цей кордон. Всього 250 км і вони перебувають не над Києвом, а ближче до польського кордону.
Резніков переконаний, що захоплення столиці малоймовірне. Збройні сили України готові до відсічі у разі збройної агресії Росії.
– Навіть з точки зору географії – це дуже складна історія: атакувати з Півночі Київ. По-друге, до Києва ще треба дійти – це майже 200 км. У нас система оборони побудована у такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. Я вже не кажу про спроможність 4-х мільйонного Києва себе захищати.
Міністр оборони України запевнив у готовності нашої армії до боротьби, якщо Росія повторно нападе на Україну.
– Я хочу нагадати, це 82,5 кв. км площа, якщо я не помиляюся, і посередині є Дніпро, наш величезний лівий та правий берег. Тому якщо хтось каже, що Київ буде захоплений або впаде за декілька діб, то це буде величезна помилка. Я пропоную такі апокаліптичні сценарії навіть не розглядати – це нісенітниця. Вибачте ті, хто так говорить, навіть якщо це наші поважні стратегічні партнери.