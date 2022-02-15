До Києва просто ніхто не дійде: Резніков про ймовірне захоплення столиці

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про стан системи оборони Києва та чи розроблені певні алгоритми реагування у разі спроби захоплення столиці.

– Відверто скажу – не вірю. Я прошу не забувати, що у нас тисячі км з Білоруссю, з яких приблизно 750 км – це болоті та хащі. Тому не просто у кожному місці перетнути цей кордон. Всього 250 км і вони перебувають не над Києвом, а ближче до польського кордону.

Резніков переконаний, що захоплення столиці малоймовірне. Збройні сили України готові до відсічі у разі збройної агресії Росії.

– Навіть з точки зору географії – це дуже складна історія: атакувати з Півночі Київ. По-друге, до Києва ще треба дійти – це майже 200 км. У нас система оборони побудована у такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. Я вже не кажу про спроможність 4-х мільйонного Києва себе захищати.

Міністр оборони України запевнив у готовності нашої армії до боротьби, якщо Росія повторно нападе на Україну.