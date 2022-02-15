Безопасность Европы решается в Украине – это тема 5-го Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, который проведут 19 февраля Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука.

Дискуссия сосредоточится на вопросах угрозы безопасности Украины, на том, что это значит для Европы, и какие пути продвижения существуют в этом вопросе.

Модерировать дискуссию будет главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос с участием историка и постоянного автора The Atlantic Энн Эпплбаум, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, бывшего министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса и экс-директора Центрального разведывательного управления США генерала Дэвида Петреуса.

Среди участников:

Курт Уолкер, заслуженный член CEPA;

Мелани Джоли, министр иностранных дел Канады;

Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, член наблюдательного совета YES;

Йеппе Кофод, министр иностранных дел Королевства Дания;

Алина Михайлова, волонтер Армия SOS;

Бен Ходжес, глава программы Першинга, Центра анализа европейской политики, бывший командующий армией США в Европе;

Петер Хультквист, министр обороны Швеции.

Онлайн-трансляция Украинского ланча в Мюнхене начнется 19 февраля в 14.30 по киевскому времени.

Мюнхенская конференция по безопасности – главный мировой форум по обсуждению политики безопасности. Ежегодно в феврале более 500 лидеров высшего уровня со всего мира, в том числе руководители государств, министры, ведущие представители международных и неправительственных организаций, а также бизнеса, СМИ, академических кругов и гражданского общества принимают участие в конференции, чтобы присоединиться к активному обсуждению современных и будущих вызовов в сфере безопасности.

Читайте YES и Фонд Пинчука проведут Украинский ланч на Мюнхенской конференции по безопасности

Источник: YES