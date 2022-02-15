Безпека Європи вирішується в Україні – це тема 5-го Українського ланчу на Мюнхенській безпековій конференції, який проведуть 19 лютого Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука.

Дискусія зосередиться на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, та які шляхи просування існують у цьому питанні.

Модеруватиме дискусію головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос за участі історика та постійної авторки The Atlantic Енн Епплбаум, міністерки іноземних справ Швеції Анн Лінде, колишнього міністра оборони США генерала Джеймса Меттіса та ексдиректора Центрального розвідувального управління США генерала Девіда Петреуса.

Серед учасників:

Курт Волкер, заслужений член CEPA;

Мелані Джолі, міністерка закордонних справ Канади;

Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з безпеки, член наглядової ради YES;

Йеппе Кофод, міністр закордонних справ Королівства Данія;

Аліна Михайлова, волонтерка Армія SOS;

Бен Ходжес, голова програми Першінга, Центру аналізу європейської політики, колишній командувач армії США в Європі;

Петер Хультквіст, міністр оборони Швеції.

Онлайн-трансляція Українського ланчу в Мюнхені почнеться 19 лютого о 14.30 за київським часом.

Мюнхенська конференція з безпеки – головний світовий форум із обговорення політики безпеки. Щороку у лютому понад 500 лідерів вищого рівня з усього світу, зокрема керівники держав, міністри, провідні представники міжнародних та неурядових організацій, а також бізнесу, ЗМІ, академічних кіл та громадянського суспільства, беруть участь у конференції, аби долучитись до активного обговорення сучасних та майбутніх викликів у сфері безпеки.

Читайте YES та Фонд Пінчука проведуть Український ланч на Мюнхенській конференції з безпеки

Джерело: YES